Publicado 05/11/2021 20:59

Teresópolis agora tem um Conselho Municipal de Proteção e Bem Estar Animal. O órgão colegiado de caráter permanente, consultivo para os temas relacionados ao manejo populacional de cães e gatos e de proteção aos animais tem como objetivo a definição de políticas públicas relacionadas à preservação da vida e aos direitos dos animais domésticos, nativos, exóticos ou selvagens.

A criação do conselho foi definida pela Lei Municipal nº 3.998/2021, publicada no Diário Oficial Eletrônico. O órgão será vinculado às secretarias municipais de Saúde e de Meio Ambiente.

“Resultado de projeto de lei de iniciativa do Executivo, a lei de criação do Conselho é mais uma vitória para a sociedade e para os nossos animais. É fundamental ter um Conselho para mostrar o que tem sido feito e as ações em andamento em defesa dos animais no nosso município”, destaca o prefeito Vinicius Claussen.

Pela lei de criação, o Conselho Municipal de Proteção e Bem Estar Animal será composto por representantes do poder público, do Conselho Municipal de Saúde, de uma ONG com trabalhos na área de manejo populacional de cães e gatos em Teresópolis, de um protetor independente com comprovada atuação na causa, um representante da classe de medicina veterinária e um representante da área de Medicina Veterinária do Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO).

