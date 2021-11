GCM de Teresópolis foi a única Guarda Civil a participar da capacitação técnica - Divulgação

GCM de Teresópolis foi a única Guarda Civil a participar da capacitação técnicaDivulgação

Publicado 03/11/2021 22:04

A equipe da Guarda Civil Municipal de Teresópolis concluiu, na sexta-feira (29/11), do 3° Curso Nacional de Acompanhamento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar - Nível Multiplicador, realizado em Goiás.

O curso, organizado e coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, teve a participação de representantes das forças de segurança dos estados do Goiás, Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Teresópolis, a GCM foi a única Guarda Civil a participar da capacitação técnica, que teve como objetivo aprimorar o trabalho dos agentes públicos que atuam na linha de frente do atendimento a este público.