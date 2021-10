Apresentação na Casa da Memória de Teresópolis - Arquivo/ Bruno Nepomuceno/ PMT

Apresentação na Casa da Memória de TeresópolisArquivo/ Bruno Nepomuceno/ PMT

Publicado 31/10/2021 10:00

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Cultura, reforça aos interessados terminam no próximo dia 4 de novembro as inscrições para o Festival das Artes. As inscrições podem ser feitas através do site oficial ou da entrega presencial de envelopes na Secretaria de Cultura. No setor cultural, os editais vão favorecer artistas de diversas modalidades.

O Festival das Artes abrange produções culturais em pequena escala, de artistas individuais ou grupos de poucos integrantes na modalidade presencial. O concurso tem como tema “Teresópolis, Terra de Luz e de Amor”, levando as propostas a enaltecer as belezas naturais, a história e a cultura do município.



Serão selecionados neste concurso 28 projetos de apresentação inédita, dispostos da seguinte forma: oito projetos de Artes Visuais, com cachê de R$ 1.250,00 cada; oito projetos de Teatro, com cachê de 1.000,00 cada; quatro projetos de Dança (para apresentação dentro do projeto Cultura nos Bairros), com cachê de R$ 1.000,00 cada; quatro Oficinas Literárias, com cachê de R$ 1.000,00 cada; e quatro Shows Musicais (para apresentação no Cultura nos Bairros), com cachê de R$ 1.000,00 cada.