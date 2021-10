Vistantes poderão contribuir com o programa de coleta seletiva - Divulgação

Publicado 30/10/2021 11:41

Mais um ecoponto do programa “Recicla Terê - Recicle, Reduza, Reutilize” foi instalado. Dessa vez, o local de descarte de material reciclável foi colocado no Horto Municipal Carlos Guinle, que fica na Avenida Tobias Barreto, 21, no bairro Quarenta Casas, e funciona de terça-feira a domingo e feriados, das 8h às 16h, com entrada franca. Com a instalação, o Horto Municipal passa a fazer parte da rota do caminhão de coleta seletiva.

Dessa forma, os visitantes do espaço público poderão contribuir para o descarte de materiais recicláveis de plástico (sacos, embalagens, garrafas pet, copos), papel (caixas de papelão, impressos, embalagens longa vida), metal (latas de alumínio e de produtos alimentícios, embalagens de congelados) e de vidro (garrafas, frascos, potes de produtos alimentícios, copos).