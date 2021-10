Prefeitura de Teresópolis - BRuno Nepomuceno

Publicado 28/10/2021 13:14

A Prefeitura de Teresópolis decretou ponto facultativo no município nesta sexta-feira (29/10), por conta do Dia do Servidor Público nesta quinta-feira, e na próxima segunda, em função do Dia de Finados (2/11), que cai na terça-feira. Com isso, não haverá expediente na Prefeitura e demais repartições públicas, retornando o atendimento normal na quarta-feira (3/11).

Porém, os serviços essenciais ficam mantidos. Durante os pontos facultativos e no feriado, a população terá atendimento ininterrupto em todos os serviços essenciais, como coleta de lixo domiciliar, na UPA 24 Horas e nos serviços de pronto atendimento Dr. Eitel Abdallah, no bairro de São Pedro, e de Bonsucesso, no 3º Distrito. Já as atividades nos postos de saúde estão suspensas, sendo mantidos apenas os atendimentos de urgência nas unidades de pronto-atendimento.



O atendimento e testagem de pessoas com sintomas suspeitos de Covid-19 também serão mantidos no Centro de Atendimento contra o Coronavírus instalado no EPEM, na Rua Dr. Aleixo, 85, no bairro Várzea, das 8h às 20h. Após este horário, os pacientes que precisarem de atendimento ou que tenham sintomas agravados devem procurar as unidades de pronto-atendimento do município.