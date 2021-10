Creche Municipal Professora Mara Luciana Brandão Bravo, em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Creche Municipal Professora Mara Luciana Brandão Bravo, em TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 26/10/2021 20:16

As escolas da rede municipal de ensino de Teresópolis voltaram a ter gestão da preparação da merenda escolar. Para isso, a Prefeitura de Teresópolis voltou a adotar o modelo de contratação de auxiliares de merenda, com 400 cozinheiras, moradoras do mesmo bairro da escola, contratadas e capacitadas via POT (Programa Operação Trabalho) para preparar a merenda.

Desde o retorno da educação para a modalidade semipresencial em agosto, cada unidade escolar passou a ter gestão sobre a preparação dos alimentos em sua própria cozinha, que antes era gerenciada por empresa contratada, através de licitação.

Para a secretária de Educação, Satiele Santos, essa foi uma decisão acertada do Governo Municipal. “A gente costuma dizer que cozinhar é uma ato de amor e hoje podemos contar com essa prática dentro das escolas. A maioria dessas mulheres já conhece os alunos do próprio bairro, outras têm filhos na escola onde agora cozinham, então, trazer essas mulheres das comunidades para dentro das unidades escolares foi uma atitude acertada da gestão do Prefeito Vinícius Claussen. Hoje temos uma comida feita com mais carinho e qualidade”, pontuou Satiele.