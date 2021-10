Vacinação contra a Covid-19 - Bruno Nepomuceno

Vacinação contra a Covid-19Bruno Nepomuceno

Publicado 20/10/2021 06:30

A partir desta quarta-feira (20/10), a vacinação da segunda dose contra a Covid-19 passa a acontecer na Feirarte - Feira do Alto de Teresópolis, que fica na Praça Higino da Silveira, no bairro Alto, no mesmo horário, das 9h às 15h. Segundo a Secretaria de Saúde, a mudança foi necessária em razão das chuvas, que já nessa semana tem sido constantes no município e ainda existe a previsão de chuvas para o restante do mês de outubro.



Além disso, a Secretaria de Saúde ainda informa que há possibilidade de antecipar a segunda dose para quem recebeu o imunizante Pfizer como a primeira dose. Esta antecipação pode acontecer com 60 dias ou 8 semanas após a primeira dose.

No entanto, a mudança é apenas para quem vai receber a segunda dose dos imunizantes, o local da repescagem da primeira dose para pessoas acima de 18 anos se mantém na Secretaria Municipal de Saúde. No interior também não haverá mudanças e a aplicação da segunda dose segue nos seguintes locais: em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde) e em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde).