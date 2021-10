No novo imóvel, a creche tem quatro salas de aula, refeitório, cozinha, sanitário adaptado e jardim para atividades externas - Bruno Nepomuceno

Publicado 19/10/2021 20:19

Com a meta de atender mais 40 alunos, o prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, inaugurou nesta segunda-feira (18/10) o novo imóvel da Creche Municipal Professora Mara Luciana Brandão Bravo, na Rua Aporé, no bairro de Fátima. Implantada em 9 de setembro de 2011, a unidade de ensino completou 10 anos de funcionamento.

Antes a creche funcionava em um prédio alugado pela Prefeitura na Beira Linha. O novo imóvel fica a poucos metros da antiga sede e as novas instalações, além de contar com melhor estrutura interna e externa, ainda têm capacidade para receber mais alunos.



“O investimento, na ordem de R$ 800 mil, foi feito no final do ano passado, quando entendemos que a creche, que há 10 anos vem performando e acolhendo as nossas crianças, precisava de sede própria. Entregamos mais um equipamento público para melhor atender as famílias em espaço adequado, ensolarado e com um jardim belíssimo. Na sede anterior eram 61 crianças; nesse espaço vamos abrir mais duas turmas e expandir pra 100 crianças, no ano que vem”, anunciou o Prefeito Vinicius Claussen.



Com 62 alunos em turmas de berçário, maternal e jardim, a nova sede da Creche Municipal Professora Mara Luciana Brandão Bravo tem quatro salas de aula, refeitório, cozinha, sanitário adaptado e jardim para atividades externas. As obras realizadas no local foram feitas com recursos destinados às unidades escolares por meio do programa municipal de Gestão Financeira Escolar Descentralizada (GFED).