Ervas foram plantadas com ajuda da comunidadeDivulgação

Publicado 18/10/2021 20:26

A Unidade de Atenção Primária à Saúde do Pimentel, em Teresópolis, recebeu o plantio de mudas de ervas com valor medicinal para servir como fonte de tratamento e educação dos pacientes e comunidade. A ação foi uma parceria com equipes da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Secretaria Municipal de Saúde.

A ideia do trabalho surgiu após um curso ministrado pela Fiocruz, intitulado “Educação popular e plantas medicinais na Atenção Básica à Saúde'', que incluiu um representante de cada unidade de saúde da cidade e interior. Durante as aulas, que ocorreram entre julho e início de outubro, foi mostrada a importância de cada planta, que inclui o valor medicinal dela.

Com ajuda de moradores, foram plantadas mudas de amora, louro, manjericão, hortelã, saião, capim limão, alecrim, camomila e romã. Agora, a intenção é que a unidade possa receber visita de alunos das escolas municipais, a começar pela do próprio bairro.

“Nosso intuito é levar as farmácias vivas para perto dos profissionais de saúde e beneficiar a comunidade, ampliando as alternativas de tratamentos, difundindo o conhecimento das propriedades terapêuticas das plantas e orientando sobre o uso correto delas”, explica a enfermeira da unidade de saúde do Pimentel, Michele Melane.

Este plantio é apenas uma parte do projeto. Isso porque a equipe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) ainda apresentará um herbário com todas as plantas medicinais catalogadas e com as principais informações sobre o tratamento e uso delas.

A manutenção dos canteiros será feita por profissionais dos próprios postos de saúde que passaram por uma formação de procedimentos básicos de manejo e cuidados necessários de hortas medicinais.