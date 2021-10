Segue aberto para inscrições, até a próxima sexta-feira (22/10), o processo seletivo, para vagas imediatas, para contratação de profissionais de saúde na Atenção Primária, realizado pela Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. As inscrições podem ser feitas no Portal do Trabalhador . O profissional ainda pode se inscrever no cadastro de reserva.