Publicado 15/10/2021 06:00

Nesta sexta-feira (15/10), é feriado municipal em Teresópolis, pelo Dia de Santa Teresa, padroeira da cidade. Como anunciado anteriormente pelo município, não haverá expediente na Prefeitura e nos órgãos municipais, apenas seguem funcionando os serviços essenciais.

Neste ano, além da celebração da padroeira, também é comemorado o aniversário de 80 anos da Igreja Matriz de Santa Teresa D'Ávila. De acordo com o setor de Cultura do município, a história da matriz remonta aos tempos do Império, sendo a igreja uma homenagem à Imperatriz Teresa Cristina, esposa de D. Pedro II: “É um belíssimo templo em estilo gótico, marco histórico e arquitetônico de Teresópolis”.

Para celebrar, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, vai apresentar vídeo com a história da Igreja Matriz de Santa Teresa D'Ávila, que poderá ser assistido na página oficial do município no Facebook, às 10h.



Saiba como fica o funcionamento dos serviços essenciais



A população terá atendimento ininterrupto nesta sexta-feira em todos os serviços essenciais, como coleta de lixo domiciliar, na UPA 24 Horas e nos serviços de pronto atendimento Dr. Eitel Abdallah, no bairro de São Pedro, e de Bonsucesso, no 3º Distrito.



Pessoas com sintomas suspeitos de Covid-19 são atendidas todos os dias da semana no Centro de Atendimento contra o Coronavírus instalado no EPEM (Rua Dr. Aleixo, 85, Várzea), das 8h às 20h. Após este horário, os pacientes que precisarem de atendimento ou que tenham sintomas agravados devem procurar as unidades de pronto-atendimento do município: UPA ou SPA de Bonsucesso (3º Distrito).



Horto Municipal estará aberto no feriado



O Horto Municipal Carlos Guinle, localizado na Avenida Tobias Barreto, 21, no bairro Quarenta Casas, está aberto para visitação até o domingo (17/10), das 8h às 16h, com entrada franca, sempre seguindo as normas sanitárias por conta da pandemia. Depois, o espaço fechará para manutenção nos dias 18 e 19.



Vale destacar que a Feirarte - Feira do Alto, com mais de 500 estandes de moda e artesanato e praça de alimentação, funcionará no sábado (16/10) e no domingo (17/10), das 10h às 18h. Também no final de semana, estará em funcionamento a Feira Artes Manuais, no Centro de Atendimento ao Turista, no Soberbo, das 9h às 16h. Já o CAT (Centro de Atendimento ao Turista), no Soberbo, funciona todos os dias, das 9h às 17h.