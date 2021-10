Prefeito Vinicius Claussen e o empresário Raul Machado Alves Filho na assinatura do termo de adoção - Bruno Nepomuceno

Publicado 13/10/2021 21:42

Nesta quarta-feira (13/10), o prefeito de Teresópolis, Vinícius Claussen, assinou o termo de adoção para oficialização da parceria público-privada para doação das duas praças situadas no entrocamento das ruas Tietê, João Batista Vaz e Mello Franco, no bairro Nossa Senhora de Fátima. A ação faz parte do projeto “Adote Terê”, que tem em seus eixos o programa “Terê Tão Bela”, iniciativa que convida empresas, associações de moradores e cidadãos a se mobilizarem pela revitalização e manutenção dos espaços públicos.

Através da iniciativa, o município busca manter a conservação e até mesmo reformar área de esportes e lazer, áreas verdes, canteiros centrais e mobiliário urbano como forma de preservar o meio ambiente e conservar as áreas de convívio da população.

Com a adoção, a Secretaria de Planejamento e Projetos Especiais e a Subsecretaria de Projetos ficam responsáveis por instruir as empresas, associações e as pessoas interessadas sobre os critérios técnicos de acessibilidade, paisagismo e de uso público elaborados, que ainda são fiscalizados pela Prefeitura.

O termo de adoção foi assinado também pelo secretário municipal de Planejamento, Fábio Cunha Cardoso, por Raul Machado Alves Filho e Márcio Machado Alves, representantes do Posto Santo Estevão, do grupo Luso-CIAL, que estiveram nas áreas adotadas acompanhados pelo patriarca Raul Azevedo Alves.

Os espaços serão revitalizados e depois terão a manutenção feita pela empresa, pelo prazo de 5 anos. Todas as benfeitorias realizadas serão incorporadas ao patrimônio do Município, sem direito a indenização ou retenção por parte da empresa adotante do equipamento público.