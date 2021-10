Desassoreamento do rio em Santa Rosa, que começou na Ponte da Formiga e vai seguir na direção de Mottas - Sidney Pontes

Publicado 11/10/2021 20:46

O prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, esteve na localidade de Lúcios, no 3º Distrito, para entregar a ponte do local, que foi reformada. Acompanhado do secretário de Agricultura, José Carlos da Estufa, o chefe do executivo ainda vistoriou outras obras em andamento no interior, como a limpeza das margens da Estrada Teresópolis-Friburgo.

O prefeito percorreu as localidades de Santa Rosa, no 3º Distrito, onde está sendo feito o desassoreamento do rio e a Estrada Teresópolis-Friburgo, que recebe a limpeza das margens, levando mais segurança para todos que trafegam na rodovia.

"Na primeira parada, em Santa Rosa, acompanhamos os trabalhos de desassoreamento do rio, que começou na Ponte da Formiga e vai seguir na direção de Mottas. Uma manutenção muito importante, solicitada pelo vereador Diego Barbosa, para garantir a segurança dos moradores, especialmente nos dias de chuvas fortes como a de domingo passado, que felizmente não trouxeram transtornos para as propriedades, já como resultado dessa ação no rio", enfatizou o prefeito.

Nos Lúcios, foi feita a vistoria da ponte que acabou de ser reformada e entregue à população. "Equipes da Secretaria de Agricultura também trabalham em Sebastiana em outra ponte em reforma. E já amanhã começaremos nova frente na ponte de Campo Limpo. É a nossa gestão trabalhando muito e cuidando com carinho do nosso interior, entregando melhores condições para o acesso dos moradores e o escoamento da produção dos nossos produtores rurais", destacou o Prefeito.

O Secretário de Agricultura, José Carlos da Estufa, explicou que os trabalhos em Sebastiana devem levar, em média, 15 dias para terminar. E na sexta-feira (8/10) foi iniciado o trabalho de reforma da ponte em Campo Limpo: “Daqui a aproximadamente 15 dias os serviços serão iniciados na ponte localizada em Água Quente. A previsão é de que dentro de um mês sete pontes estejam prontas”.

Claussen também acompanhou o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura de limpeza das margens da Estrada Teresópolis-Friburgo. "Um serviço que gera mais segurança para quem transita pela via, que ainda este ano vai ter o seu recapeamento iniciado pelo governo do estado. Com muito trabalho e compromisso, vamos cuidando com atenção e amor do nosso interior", frisou Vinicius Claussen.