Local ganhou um parquinho infantil com brinquedos de madeira - Divulgação

Local ganhou um parquinho infantil com brinquedos de madeiraDivulgação

Publicado 09/10/2021 15:27

O Horto Municipal de Teresópolis, que fica na Avenida Tobias Barreto, 21, no bairro Quarenta Casas, ficará aberto à visitação entres este sábado (9/10) e o domingo (17/10), das 8h às 16h, com entrada franca, sempre seguindo as normas sanitárias por conta da pandemia. O funcionamento estendido foi programado em função dos feriados de Nossa Senhora Aparecida, na terça (12/10) e da padroeira do município, Santa Teresa, na sexta-feira (15/10). Depois, o espaço fechará para manutenção nos dias 18 e 19.

O Horto conta com área para piquenique, parque para cães, horta, jardins, área de compostagem e estufas para o cultivo de espécies de plantas nativas para o replantio nas praças e espaços públicos da cidade. E nesta semana ganhou mais um atrativo, um parquinho infantil com brinquedos de madeira. São balanços, gangorras, escorregador e um mirante, confeccionados de eucalipto. Boa opção de diversão para a garotada que visitar o espaço neste feriado prolongado.



Para a visitação, é permitido que o público leve lanches para piquenique no local. A recomendação é que cada pessoa leve sua garrafa e/ou copos reutilizáveis, evitando o uso de copos descartáveis.



Ocupando em torno de 10 mil metros quadrados, a área do Horto Municipal foi doada ao município por Carlos Guinle. Projeto do engenheiro Osíris Rahal, foi criado na administração do prefeito Waldir Barbosa Moreira e é o espaço onde são cultivadas mudas de plantas de várias espécies para arborização e complementação paisagística de praças e jardins públicos do município. Também conta com um Jardim Sensorial, composto por plantas medicinais, para efeito de estudos e trabalhos escolares.