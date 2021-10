Rodovia Santos Dumont na altura de Teresópolis - Rodrigo Soldon

Publicado 09/10/2021 13:51

Durante o final de semana com feriado prolongado pelo dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, na terça-feira (12/10), a Rodovia Santos Dumont (BR-116/ RJ) deve receber cerca de 130 mil veículos. A expectativa é da Concessionária Rio-Teresópolis (CRT), que estabeleceu um esquema especial que será mantido até a noite de terça-feira.

Durante o período, a CRT pede aos usuários da Rodovia Santos Dumont para que redobrem a atenção ao trafegarem pela via em função do Dia das Crianças, data em que, a exemplo do Cosme e Damião, há a tradição de distribuição de doces e brinquedos, fazendo com que cresça o movimento de pedestres nos acessos e acostamentos da rodovia.

A concessionária orienta os motoristas para que trafeguem em velocidade reduzida nas regiões mais populosas, no caso da BR-116/ RJ, trecho da Baixada Fluminense. Aqueles que forem distribuir lembranças devem fazê-lo em locais seguros, fora da rodovia, sem paradas nos acessos e acostamentos, a fim de evitar possíveis acidentes, em especial os atropelamentos.

O estacionamento nos acostamentos é proibido, as áreas devem ser usadas apenas para paradas emergenciais quando houver pane no veículo: “Caso haja a necessidade de entrada ou saída destes, as faça com a devida sinalização e sem manobras bruscas. A observância dessas condutas é fundamental para que tenhamos um feriado com menos incidentes e acidentes”.

Durante o feriado todas as obras com interferência no tráfego estão suspensas. Para agilizar a passagem dos veículos, nos dias e horários de maior movimento, a CRT disponibilizará papa-filas na Praça de Pedágio Engenheiro Pierre Berman (Bongaba/Magé) e serão mantidos de prontidão equipes extras de inspeção e socorro médico.



A concessionária disponibiliza os números 0800 021 0278 e 0800 021 0279 (deficientes auditivos e de fala) para atendimentos de emergência, solicitação de serviço ou apoio, reclamações e informações, que funcionam em plantão 24h. No Centro de Atendimento aos Usuários (CAU), em Bongaba (km-133,5), e na BOP (Base Operacional), em Águas Quentes (km-41), podem ser usados telefones e sanitários.