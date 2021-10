Ação da PM no Quinta Lebrão, em Teresópolis - Divulgação

Publicado 07/10/2021 12:57

A equipe do Serviço Reservado do 30º Batalhão de Polícia Militar de Teresópolis, com apoio das equipes do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), com informações sobre a movimentação de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Quinta Lebrão, realizaram um cerco e conseguiram prender dois homens, nesta quarta-feira (6/10).

Os suspeitos estavam em um quintal abandonado no bairro e foram observados pelos PMs por um certo tempo antes da abordagem. Com eles foi apreendida uma sacola, contendo 64 trouxinhas de maconha e 32 sacolés de cocaína. O caso foi registrado na 110ª DP (Teresópolis).