Vacinação contra a Covid-19 - Bruno Nepomuceno

Vacinação contra a Covid-19Bruno Nepomuceno

Publicado 06/10/2021 21:37

Nesta quinta-feira (7/10), a Secretaria de Saúde de Teresópolis aplicará a dose de reforço contra a Covid-19 em idosos acima de 72 anos de idade. A vacinação ocorre a pé e no sistema drive-thru (dentro do carro), na cidade e interior, das 9h às 15h, com a reserva de mil doses.

A distribuição de senhas será da seguinte forma em cada local: 600 doses na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Julio Rosa, 366, Tijuca); 250 em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde); e 150 doses em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde).

A vacina será aplicada após apresentação do documento de identificação com foto e o comprovante das duas doses em Teresópolis há seis meses.

Repescagem da primeira dose

Ainda nesta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde realizará a repescagem da primeira dose do imunizante contra a Covid-19 para todas as faixas etárias já atendidas anteriormente. O atendimento ocorre das 9h às 15h, nos mesmos locais da cidade e interior.

Para a aplicação ocorrer é preciso apresentar identidade (RG ou CPF), cartão SUS (caso possua) e comprovante de residência em Teresópolis.

Aplicação da segunda dose

No município continua a aplicação da segunda dose do imunizante para todas as pessoas que possuam esta data indicada no comprovante de vacinação ou com o período já vencido.

O atendimento acontece das 9h às 15h, nos mesmos locais da cidade e interior informados acima. O esquema vacinal será completo mediante apresentação de documento oficial com foto e comprovante da primeira dose em Teresópolis.