Ação de prevenção acontece em Bonsucesso, na zona rural de Teresópolis - Divulgação

Ação de prevenção acontece em Bonsucesso, na zona rural de TeresópolisDivulgação

Publicado 05/10/2021 21:13

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Teresópolis, por meio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Alto e da Unidade Básica de Saúde (UBS) Bonsucesso, realizará nesta quarta-feira (6/10), às 10h, uma ação de prevenção e combate ao câncer de mama em sua unidade volante, em Bonsucesso, na zona rural, pela campanha do Outubro Rosa.

O evento conta com palestra ministrada pela médica, Débora Rodrigues, e pela enfermeira, Vanuza Rodrigues, sobre prevenção ao câncer de mama, a importância do autoexame e alertas sobre o risco do diagnóstico tardio. Na ação também será feito encaminhamento de pacientes para exames e sorteios de brindes para as participantes.



O CRAS Volante Bonsucesso fica localizado no Clube de Bonsucesso, próximo da UBS local, no 3º Distrito.