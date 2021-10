Em caso de emergência os moradores devem ligar para o telefone 199 da Defesa Civil de Teresópolis - Reprodução da Internet

Publicado 04/10/2021 17:02 | Atualizado 04/10/2021 17:04

A Secretaria de Defesa Civil de Teresópolis emitiu um alerta na tarde desta segunda-feira (4/10) quanto à previsão de pancadas de chuva forte a moderada no município nas próximas horas. Além da chuva, há ainda a possibilidade de vento moderado a forte.

Com isso, a Secretaria orienta atenção e que, em caso de emergência, a população entre em contato com o órgão através do 199.