Todas as unidades de saúde do município receberão crianças de todas as idades e adolescentes de até 15 anos para melhorar a cobertura vacinal Divulgação

Publicado 03/10/2021 15:00

Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza até o dia 29 de outubro a Campanha Nacional de Multivacinação. O objetivo é vacinar crianças e adolescentes até 15 anos contra mais de 20 doenças, atualizando as suas carteiras de vacinação. Durante o período, todas as unidades de saúde do município receberão crianças de todas as idades e adolescentes de até 15 anos para melhorar a cobertura vacinal desta faixa etária. De 8h às 17h, profissionais de saúde irão conferir e atualizar a caderneta de vacinação de cada paciente e aplicar os imunizantes necessários. Já no sábado (16/10), acontecerá o “Dia D” da Campanha Nacional de Multivacinação, onde haverá um esforço de todos os postos de saúde de Teresópolis. Exclusivamente nesta data, cinco equipes volantes da Saúde atuarão na cidade e interior do município. Neste dia, o atendimento das crianças a partir de 7 anos e adolescentes acontece também no SPA Dr. Eitel Abdallah, será das 8h às 17h. A Secretaria Municipal de Saúde aconselha que pais ou responsáveis, em caso de perda da carteira de vacinação, compareçam à mesma unidade onde vacinaram as crianças e adolescentes anteriormente. Desta forma, é possível consultar na ficha de registro quais doses já foram aplicadas. O atendimento ocorre após apresentação dos documentos: caderneta de vacinação, cartão SUS ou CPF. Vacinação contra a Covid-19 De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), a administração simultânea de imunizantes contra a Covid-19 com as vacinas do calendário de vacinação, não é recomendada. Neste caso, os adolescentes de 12 a 15 anos que tenham recebido a primeira dose contra a Covid-19, devem aguardar um período de 14 dias entre cada vacina.

