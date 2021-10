Projeto Música na Matriz, em Teresópolis - Divulgação

Projeto Música na Matriz, em TeresópolisDivulgação

Publicado 02/10/2021 08:00

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Cultura, divulgou a programação de eventos para este sábado (2/10) e domingo (3/10). Nos dois dias, das 9h às 16h, acontece a Teresópolis Artes Manuais, no Centro de Atendimento ao Turista, no Soberbo. A feira reúne 20 artesãos do município com os mais variados objetos decorativos e artefatos, todos produzidos com muita criatividade, utilizando os mais diversos materiais



No domingo acontece mais uma apresentação do projeto “Música na Matriz”, às 15h. Promovido pela Secretaria de Cultura, a edição de outubro terá como atração o músico Rubens Tavares, diretor da Escola de Música Villa-Lobos - Polo Teresópolis. No repertório, clássicos da música popular brasileira instrumental.



O evento será realizado de forma presencial, com restrição de público, e também terá transmissão ao vivo pelo Facebook, direto da Matriz de Santa Teresa, que fica na Praça Balthasar da Silveira.



Já a série de vídeos "Histórias que contam Teresópolis", traz o pintor teresopolitano Manuel Madruga. A série de vídeos é promovida pela Secretaria de Cultura de Teresópolis, através da Casa da Memória Arthur Dalmasso. São fatos, curiosidades e alguns episódios da história do município. Os vídeos foram criados, produzidos e são apresentados pela equipe da Casa da Memória, sempre aos sábados, às 10h.