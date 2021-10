Outubro Rosa em Teresópolis - Divulgação

Publicado 01/10/2021 23:15

Neste mês de outubro, referência no combate e prevenção ao câncer de mama, com o Outubro Rosa, Teresópolis promove a campanha de prevenção, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Durante todo o mês, as unidades de saúde intensificam o acompanhamento e tratamento da saúde da mulher.

No município, um dos trabalhos realizados a fim de aumentar o atendimento deste público é feito por meio da Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher, instalada na Praça Olímpica Luís Camões, Várzea. Até o mês de dezembro, a unidade fará exames de mamografia e preventivo do câncer de colo de útero (Papanicolau). O atendimento é gratuito e ocorre para mulheres encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde. As faixas etárias são de 25 a 64 anos para o Papanicolau, e de 50 a 69 anos para a mamografia.

Demais atendimentos e diagnósticos para o câncer de mama também são realizados nas unidades de Atenção Primária à Saúde, na cidade e interior.