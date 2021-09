A Secretaria de Educação de Teresópolis realiza, entre os dias 1º e 31 de outubro, a pré-matrícula para turmas de centros de educação infantil (pré-escolar I e II) e Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) da Rede Municipal de Educação para o ano letivo de 2022. Destinada para alunos de escolas privadas e estaduais e estudantes de outros municípios, a inscrição será feita exclusivamente pelo site Para preencher o formulário de cadastro, os responsáveis deverão ter em mãos os seguintes documentos: certidão de nascimento da criança e/ou adolescente, RG e CPF do responsável ou do representante legal, declaração escolar, comprovante de residência em nome do responsável ou contrato de locação. Para concluir a pré-matrícula, todos esses documentos deverão ser anexados.Alunos já matriculados na rede municipal de ensino não precisarão fazer a confirmação de matrícula. Já as transferências de alunos entre escolas municipais são feitas no Setor de Estatística e Matrícula da Secretaria Municipal de Educação (Rua Carmela Dutra, 475, Agriões), de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.A Rede Municipal de Ensino tem 96 unidades, entre escolas, creches e centros de educação infantil, com 21.524 alunos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 2641-4590.