Fofurômetro dispara!@gato_chico_

Publicado 28/09/2021 19:08 | Atualizado 28/09/2021 19:14

Teresópolis tem um influencer digital que é um gato! A afirmação não é apenas pela beleza e carisma, o Chico é literalmente um gato, que atualmente conta com mais de 14 mil seguidores na sua página no Instagram @gato_chico_ , gerenciado pela sua humana, a médica Jordana Nahar. Na última sexta-feira (24/09), o gato Chico recebeu a premiação pelo primeiro lugar do concurso “Estado Amigo dos Animais”, realizado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA).

O concurso, promovido nas redes sociais com a hashtag #RJPET, foi organizado pela SEAPA, por meio da subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal (RJPet), e com apoio da Associação Internacional Lions Clube Cidade Maravilhosa e o RioSolidário. Os amantes de animais de todo o estado foram chamados a participar, cumprindo algumas regras, nas quais incluía o envio de uma foto dos seus pets. As três fotos com o maior número de curtidas ganharam um troféu e puderam indicar uma instituição para receber a premiação em ração, 500kg, 300kg e 200kg, para primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Chico e a sua humana, a médica Jordana Nahar, recebendo a premiação do #RJPET Divulgação Como grande vencedor, o gato Chico, posou para fotos no evento de premiação e indicou a doação dos 500 quilos de ração para o abrigo do protetor Guilherme Motta, em reconhecimento ao esforço e dedicação como protetor local: “Hoje, sem dúvida, foi um dia diferente. Foi um dia que pudemos mostrar a todos que, no final, o bem sempre vence e que no mundo existem pessoas boas e dispostas a fazer a diferença! A vocês, que de uma forma ou de outra, nos ajudaram a chegar aqui, nosso muito obrigado!”, agradeceram Chico e Jordana.

Guilherme Motta cuida de um abrigo em Teresópolis, que resgata e cuida de animais, tendo atualmente 404 cães resgatados, alguns acolhidos da rua com fome, outros necessitados de cuidados médicos, mas todos atualmente protegidos e amados. Para dar conta de alimentar tantas vidas, o protetor conta com a ajuda de pessoas envolvidas com a causa animal. Além disso, sempre que possível ele participa de feiras de adoção, buscando um lar para os seus aumigos.

Na sua conta no Instagram (@guilherme.d.motta), o protetor agradeceu a dona do Chico e ao felino influencer pela ajuda: “Gato Chico, seu lindo, sem você nada disso teria acontecido. @jordananahar, muito obrigado por confiar no meu trabalho e correr feito uma louca em busca de curtidas. Só faltou recorrer ao Papa, rs. @beatrizosoriooficial, sem palavras para agradecer por ter entrado comigo nessa e me ajudado a conseguir o prêmio tão esperado. À todos que curtiram, minha gratidão eterna, 1 semana com as barriguinhas forradas e alívio no meu desespero para cuidar de 404 vidas!!”, afirmou o protetor.