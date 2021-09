Neste final de semana, a fiscalização da Prefeitura de Teresópolis percorreu 7 bairros, na cidade e no interior, para verificar o cumprimento das regras sanitárias determinadas por Decreto Municipal para combater a proliferação da Covid-19. Dos 11 estabelecimentos fiscalizados, um foi lacrado, três multados e outros três notificados. Também houve dispersão de pessoas consumindo bebida alcoólica em via pública.Realizada por fiscais das secretarias de Fazenda e de Saúde, com o apoio da Guarda Civil Municipal e do 30º Batalhão de Polícia Militar, a ação de rotina percorreu os bairros do Alto, Bom Retiro, Cascata do Imbuí, Fonte Santa, São Pedro e Tijuca, na área urbana, e Fazenda Alpina, na zona rural.Durante as operações ostensivas de rotina e de verificação de denúncias feitas pelo aplicativo eOuve, da Ouvidoria Geral, são checadas situações como uso de máscara, distanciamento social, limitação do número de pessoas no ambiente e disponibilização de álcool para higienização das mãos. Também são conferidos os alvarás de funcionamento e feitas orientações sobre legalização de estabelecimentos comerciais.Denúncias e solicitações de fiscalização podem ser feitas à Ouvidoria Geral do Município pelos telefones 162 e (21) 2742-5074, pelo e-mail [email protected] e também pelo aplicativo eOuve.