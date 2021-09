Teresópolis recebeu o 35º Polo Cederj, que fica na UERJ, no bairro Várzea - Divulgação/ DTur UERJ

Publicado 26/09/2021 08:00

Termina neste domingo (26/09) o prazo para inscrições no Vestibular Cederj 2022.1 para ingresso no primeiro semestre de 2022. Realização da Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, o concurso visa ao preenchimento de 7.624 vagas em 17 cursos de graduação à distância, oferecidos de forma gratuita por 7 instituições de ensino superior no âmbito do Consórcio Cederj.



No Polo de Teresópolis, que fica na Avenida Lúcio Meira, 233, na Várzea, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) ofertará 30 vagas para o curso superior de Pedagogia e 30 para o de Geografia. A prova está prevista para ser realizada no dia 12 de dezembro.



Inscrição e isenção de taxa





Enem A primeira etapa consiste na solicitação do benefício da isenção do pagamento da taxa e no requerimento para obtenção de cotas e açãoafirmativa. Já as inscrições para ampla concorrência estarão abertas entre os dias 27/09 e 28/10 e o valor da taxa é de R$85. Para mais informações sobre o processo de seleção clique AQUI

O Vestibular Cederj 2022.1 contará com o aproveitamento de notas de mais de uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato que desejar utilizar a nota do Enem deve prestar atenção às regras definidas, no edital, por cada universidade.



Polo Cederj em Teresópolis

Desde fevereiro Teresópolis conta com o Polo Integrado Cederj. A instalação do Polo Cederj, assim como a permanência da UERJ no município, são frutos da política de estímulo ao Ensino Superior desenvolvida pela Gestão Municipal, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia. A intenção é aumentar gradativamente a oferta dos cursos de graduação, para que quem mora em Teresópolis não precise deixar a cidade para cursar uma universidade pública.



Administrado pela Fundação Cecierj (Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Cederj é mantido através de recursos do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Governo Federal, por meio da Capes e da UAB. Parte desses recursos também é gerada em cooperação com a Prefeitura de Teresópolis.