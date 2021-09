Piso estava desgastado, desnivelado e apresentava ranhuras que atrapalhavam as atividades oferecidas no espaço - Divulgação

Publicado 25/09/2021 17:58

A sala de dança da Casa de Cultura Adolpho Bloch, no bairro Araras, em Teresópolis, teve o piso de madeira recuperado. O serviço foi iniciado no dia 16, através da parceria entre a Secretaria de Cultura e o vereador Paulinho Nogueira, e inclui nivelamento, lixamento e calafetagem – processo de preenchimento e vedação de frestas – de todo o piso da sala, composto por tábuas corridas de madeira.



“Devido à ação do tempo, o piso estava desgastado, desnivelado e apresentava ranhuras que atrapalhavam as atividades oferecidas no espaço à população, como os cursos de ballet clássico e jazz. No ano passado, realizamos a reforma da Casa de Cultura e agora iniciamos esta última etapa, garantindo que as aulas sejam realizadas com mais conforto, qualidade e segurança para os nossos alunos”, destaca a Secretária de Cultura, Cléo Jordão.