Publicado 23/09/2021 16:00

Acontece, nesta sexta-feira (24/09), o I Fórum de Segurança Pública da Guarda Civil Municipal de Teresópolis. O evento será realizado na Igreja Batista Lagoinha, na Várzea, das 9h às 13h30, e tem como objetivo mostrar a importância da atuação das guardas civis municipais na segurança pública dos municípios, onde cumprem os seus deveres, dentre eles, apoio às forças de segurança e aos órgãos fiscalizadores.



Tendo como público-alvo agentes de segurança e convidados, o evento terá entrada controlada, para evitar aglomerações, e seguirá os protocolos de segurança, como oferta de álcool em gel e distanciamento entre os participantes.



Iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, o Fórum abordará temas como inovações tecnológicas para a segurança pública, armamento da Guarda Municipal de Mangaratiba, Ronda Escolar, Patrulha Maria da Penha e o crescimento das guardas municipais no Brasil. Os assuntos serão desenvolvidos por palestrantes e especialistas que se destacam em suas áreas de atuação.



Também fazem parte da programação palestra sobre a Semana Nacional de Trânsito, que em 2021 tem como tema “Respeito e Responsabilidade. Pratique no Trânsito”, e a certificação dos 26 guardas civis municipais autorizados pela Portaria DETRAN n° 6.080/2021 a executar a fiscalização de trânsito no município, lavrando autos de infração de competência estadual.