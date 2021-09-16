Prefeitura de TeresópolisBruno Nepomuceno
Teresópolis divulga nota de esclarecimento sobre vacinação de adolescentes contra a Covid
Município informou que está em contato com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde
Campus da UERJ em Teresópolis terá edital para curso gratuito de pós-graduação
Público-alvo é formado por profissionais que tenham em sua prática cotidiana que lidar com o desenvolvimento territorial
Teresópolis faz manutenção de iluminação em 19 bairros e instala lâmpadas de LED
Serviços foram realizados na cidade e no interior e, segundo o município, foram 460 lâmpadas instaladas pelo programa TerêLed
Adolescentes de 16 anos serão vacinados contra a Covid-19 em Teresópolis nesta quinta
Município segue vacinando a população com menos de 18 anos
Prefeitura de Teresópolis abre processo seletivo e se prepara para implantação do SAMU
Início da oferta do serviço no município está previsto para dezembro
Feirão Emprega Terê oferece 465 oportunidades de emprego neste mês de setembro
Os destaque são para as redes atacadistas e o setor de tecnologia
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