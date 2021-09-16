Prefeitura de TeresópolisBruno Nepomuceno

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A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, emitiu uma nota nesta quinta-feira (16/09) sobre a vacinação de adolescentes contra a Covid-19 no âmbito municipal. Segundo a Prefeitura, foi estabelecido contato com o Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro a fim de obter maiores informações sobre a recomendação de suspensão da vacinação de adolescentes sem comorbidades.
A Secretaria de Saúde também busca informações junto à Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, para orientações. Mesmo assim, Teresópolis manteve a aplicação da primeira dose do imunizante no público com 16 anos de idade, nesta quinta-feira, como divulgado previamente.
“O município segue nos esforços para imunizar toda a população contra a Covid-19, e esclarece que aguarda informações sobre as diretrizes que serão adotadas a partir desta data, na vacinação de adolescentes com 12 a 17 anos, sem comorbidades”.
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