Será lançado em breve o edital do curso gratuito de pós-graduação em Desenvolvimento Territorial, marcado para começar no 1º semestre de 2022, no campus Teresópolis da UERJ, na Várzea. Com 15 meses de duração e carga horária de 450 horas/aula, o curso tem como objetivo compreender as dinâmicas territoriais em diferentes escalas geográficas e propor projetos interdisciplinares inovadores que transformem o território.O público-alvo é formado por profissionais que tenham em sua prática cotidiana que lidar com o desenvolvimento territorial e com diversos tipos de redes para disseminação de propostas de transformação socioambientais, tecnológicas, culturais, políticas e econômicas.Informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] , pelo telefone (21) 3641-0846 ou no site http://www.dtur.uerj.br A permanência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em Teresópolis é resultado de convênio com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Durante 60 meses o Município irá investir R$ 660 mil para o pagamento do aluguel do imóvel onde o campus da UERJ está instalado. A iniciativa permitirá ainda a ampliação dos cursos de ensino superior oferecidos pela Universidade, facilitando o acesso dos estudantes de Teresópolis à graduação pública de qualidade na cidade onde moram.