Teresópolis recebeu o 35º Polo Cederj, que fica na UERJ, no bairro VárzeaDivulgação/ DTur UERJ
O público-alvo é formado por profissionais que tenham em sua prática cotidiana que lidar com o desenvolvimento territorial e com diversos tipos de redes para disseminação de propostas de transformação socioambientais, tecnológicas, culturais, políticas e econômicas.
Informações podem ser obtidas pelo e-mail dtur.uerj@gmail.com, pelo telefone (21) 3641-0846 ou no site http://www.dtur.uerj.br.
A permanência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em Teresópolis é resultado de convênio com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Durante 60 meses o Município irá investir R$ 660 mil para o pagamento do aluguel do imóvel onde o campus da UERJ está instalado. A iniciativa permitirá ainda a ampliação dos cursos de ensino superior oferecidos pela Universidade, facilitando o acesso dos estudantes de Teresópolis à graduação pública de qualidade na cidade onde moram.
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