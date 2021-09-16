Instalação de luminárias de LED no 3º Distrito de Teresópolis Divulgação
Teresópolis faz manutenção de iluminação em 19 bairros e instala lâmpadas de LED
Serviços foram realizados na cidade e no interior e, segundo o município, foram 460 lâmpadas instaladas pelo programa TerêLed
Adolescentes de 16 anos serão vacinados contra a Covid-19 em Teresópolis nesta quinta
Município segue vacinando a população com menos de 18 anos
Prefeitura de Teresópolis abre processo seletivo e se prepara para implantação do SAMU
Início da oferta do serviço no município está previsto para dezembro
Feirão Emprega Terê oferece 465 oportunidades de emprego neste mês de setembro
Os destaque são para as redes atacadistas e o setor de tecnologia
Prefeitura de Teresópolis aplica 4 multas e lacra um estabelecimento na Fiscalização Covid-19
Equipes verificaram o cumprimento de regras sanitárias em 6 bairros
CRAS Meudon fará atendimento no Espaço do Empreendedor Itinerante de Teresópolis
Equipe técnica do CRAS Meudon atenderá solicitações, como o encaminhamento para outras secretarias
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