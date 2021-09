Instalação de luminárias de LED no 3º Distrito de Teresópolis - Divulgação

Publicado 16/09/2021 16:39

A Prefeitura de Teresópolis divulgou um balanço do serviço das equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos para manutenção de iluminação pública em 33 ruas de 19 bairros, na cidade e no interior, entre os dias 30 de agosto e esta terça-feira (14/09). No total, foram instaladas 460 lâmpadas de LED, mais duráveis, econômicas e eficientes em luminosidade.

“É um investimento contínuo da Gestão Municipal na melhoria do parque de iluminação pública do município, com a manutenção diária do sistema sendo realizada por equipes exclusivas para cuidar do serviço”, destaca Davi Serafim, secretário de Serviços Públicos.

Foram atendidos os bairros Araras, Barra do Imbuí, Bom Retiro, Cascata do Imbuí, Ermitage, Fonte Santa, Golfe, Jardim Cascata, Jardim Meudon, Parque do Ingá, Posse/Campo Grande, Salaco, Soberbo e Vale do Paraíso, na área urbana, e Bonsucesso, Cruzeiro, Três Córregos, Vargem Grande e Vieira, na zona rural.