Vacinação em Teresópolis tem sido realizada através da distribuição de senhas para evitar aglomeraçõesBruno Nepomuceno

Publicado 13/09/2021 20:44

Nesta terça-feira (14/09), a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, fará a repescagem da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 para o público acima de 18 anos. Das 9h às 15h, o atendimento a pé ocorrerá no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara, o Pedrão, que fica na Rua Tenente Luiz Meirelles, 211, na Várzea.



Já no sistema drive-thru (dentro do carro), a vacinação acontecerá no mesmo horário, na cidade e interior: na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Júlio Rosa, 366, Tijuca; em Bonsucesso, em frente à Unidade Básica de Saúde; e em Pessegueiros, em frente ao Posto de Saúde.



Para que a aplicação ocorra é necessária apresentação de documento de identidade, cartão SUS (caso possua) e comprovante de residência em Teresópolis.



Continuação da aplicação da 2ª dose

Ainda nesta terça-feira, continua a aplicação da 2ª dose da vacina contra a Covid-19, também das 9h às 15h. A imunização será para pessoas com esta data indicada no cartão de vacinação ou com o período vencido.



No interior, a vacinação ocorrerá nos mesmos locais e na cidade, acontecerá na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Júlio Rosa, 366, na Tijuca.



Para completar o esquema vacinal é preciso apresentar um documento oficial com foto e comprovante da 1ª dose em Teresópolis.

Secretaria de Saúde cadastra idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos

A Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis está cadastrando pessoas acamadas para receberem a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O processo é exclusivo para a população acamada acima de 70 anos de idade e pessoas de qualquer faixa etária com alto grau de imunossupressão. O cadastro é feito através de formulário on-line

Além do preenchimento do formulário de cadastro, para a aplicação ocorrer, a pessoa deverá seguir os seguintes pré-requisitos: idosos acima de 70 anos deverão ter completado a imunização há 6 meses; e pessoas com imunossupressão terem recebido a última dose há 28 dias.