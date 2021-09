Casa de Cultura Adolpho Bloch em Teresópolis - Divulgação

Publicado 12/09/2021 09:00

As inscrições para o 28º Salão Nacional da Primavera de Teresópolis começam nesta segunda-feira (13/09) e vão até a quarta-feira (15/09), das 9h às 12h e das 14h às 17h, na Casa de Cultura Adolpho Bloch, que fica na Praça Juscelino Kubitscheck, s/n, no bairro Fátima. A Premiação, nas categorias Pintura, Desenho, Aquarela, Escultura, Técnica Mista e Fotografia, será no dia 1º de outubro, às 19h, no mesmo local.



Os trabalhos do 28º Salão da Primavera ficam em exposição para visitação de 1º a 31 de outubro, na Casa de Cultura.



O Salão da Primavera é realizado pela Soarte (Sociedade dos Artistas de Teresópolis), conta com o apoio da ASSCON e RZ&Filhos e da Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria M. de Cultura.