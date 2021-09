Vacinação contra a Covid-19 - Bruno Nepomuceno

Vacinação contra a Covid-19Bruno Nepomuceno

Publicado 11/09/2021 15:38

Na próxima segunda-feira (13/09), a Secretaria de Saúde de Teresópolis vai aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em adolescentes de 17 anos de idade. O atendimento ocorre a pé, no Ginásio Pedro Jahara, o Pedrão, que fica na Rua Tenente Luiz Meirelles, 211, na Várzea, e por drive-thru, na Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Júlio Rosa, 366, na Tijuca.

No interior do município, as aplicações acontecem em dois locais: em Bonsucesso, no posto montado em frente à Unidade Básica de Saúde; e em Pessegueiros, em frente ao Posto de Saúde.

Ambos os atendimentos seguem das 9h às 15h, mediante apresentação dos documentos de identidade (RG ou CPF), cartão SUS (caso possua) e comprovante de residência em Teresópolis.

Repescagem

Na terça-feira (14/09) haverá repescagem da primeira dose e aplicação de segunda dose para o público acima de 18 anos de idade. O atendimento também ocorre de 9h às 15h, com aplicações a pé no Ginásio Pedrão e no drive-thru da Tijuca.

No interior, o atendimento segue nos mesmos locais. A documentação necessária para realizar a imunização são: identidade (RG ou CPF), cartão SUS (caso possua) e comprovante de residência em Teresópolis.