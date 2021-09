CRAS Meudon, em parceria com o PSF Meudon, aderiu à campanha Setembro Amarelo - Divulgação

Publicado 09/09/2021 22:25

Em virtude das ações de prevenção e combate ao suicídio que acontecem durante todo o mês de setembro, a Secretária de Desenvolvimento Social, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Meudon, em parceria com o PSF Meudon, adere à campanha Setembro Amarelo e realiza atividades focadas na saúde mental das famílias assistidas pela unidade.



A equipe distribuiu laços amarelos com mensagens de valorização à vida, divulgando o acolhimento e a escuta feita pelos profissionais do CRAS. A campanha também se une ao Programa Saúde na Escola (PSE), da Secretaria Municipal de Saúde, para fazer a prevenção de forma mais efetiva entre crianças e adolescentes. Por conta da pandemia de Covid-19, os encontros de prevenção com a coordenadora do PSE, Valéria Machado, e com a psicóloga Aparecida Ximenes serão feitos através de reuniões virtuais.



Além do atendimento proporcionado pelo CRAS Meudon, todo cidadão que precise de apoio emocional ou do atendimento de prevenção do suicídio pode ligar para o Centro de Valorização da Vida (CVV) no número 188.



Qualquer pessoa dos bairros atendidos pelo CRAS Meudon pode procurar a unidade para tirar dúvidas ou se cadastrar para participar das reuniões. O CRAS Meudon fica localizado na Rua Caramuru, 108 - Meudon, funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h, e atende as regiões do Meudon, Jardim Meudon, Vale da Revolta, Coréia e Bom Retiro. O telefone de contato é (21) 3641-1437.