Garis comunitários fizeram um curso básico de jardinagem com a paisagista Denise Marques, no Horto Municipal - Bruno Nepomuceno

Garis comunitários fizeram um curso básico de jardinagem com a paisagista Denise Marques, no Horto MunicipalBruno Nepomuceno

Publicado 06/09/2021 18:38

Os integrantes do programa “Gari Comunitário”, de zeladoria dos bairros, participaram de um treinamento gratuito na última quinta-feira (02/09), promovido pela Ouvidoria Municipal. O objetivo da formação foi contribuir para o aprimoramento do trabalho que eles realizam em suas comunidades e para o dia a dia. A ação teve o apoio das secretarias municipais de Meio Ambiente, de Serviços Públicos e de Segurança Pública.

Pela manhã, os garis comunitários participaram de curso básico de primeiros socorros e técnicas de massagem cardíaca, com o instrutor Luciano Fernandes, na sala de supervisão da Guarda Civil Municipal. Em seguida, Thiago Lima, coordenador do ‘Recicla Terê – Recicle, Reduza, Reutilize‘ falou sobre rotas e bairros atendidos pelo programa municipal de coleta seletiva de Teresópolis. Ele ensinou como identificar e separar materiais recicláveis mais valorizados para comercialização, visando o descarte apropriado, orientando que a atividade pode se tornar fonte de renda extra para os trabalhadores.

À tarde, os garis comunitários fizeram um curso básico de jardinagem com a paisagista Denise Marques, no Horto Municipal, quando aprenderam sobre estilos de jardins, técnica de poda, produção de mudas e controle de pragas e doenças. Depois, o grupo percorreu os canteiros de plantas ornamentais e do jardim sensorial para aula prática e conhecer as espécies cultivadas no local.

“Com essa iniciativa, a Gestão Municipal fortalece a parceria com as associações de moradores na manutenção dos bairros e contribui para que os garis comunitários aprimorem o seu trabalho de zeladoria, deixando suas comunidades mais bonitas e organizadas, como idealizado pelo prefeito Vinicius Claussen”, destacou Leonardo Manso, Ouvidor Geral do município.

Os participantes aprovaram o treinamento. “Achei muito interessante. O que aprendi hoje sobre jardinagem vai me ajudar no trabalho que pretendo fazer no meu bairro”, disse Edson Gomes Matilde, do Vale dos Lúcios, na área rural. “É bom sempre aprender coisas novas”, comentou Márcia da Costa Souza, do Caleme. “O aprendizado de hoje vou levar para o resto da vida. Gostaria de outras oportunidades como essa”, falou Gabriel Henrique Galazi, do Vale da Prata.

Implantado em outubro de 2019 pela Prefeitura, através da Ouvidoria Geral e da Secretaria de Serviços Públicos, o programa “Gari Comunitário” é realizado em parceria com as associações de moradores, para intensificar a manutenção da limpeza básica nas comunidades. Atualmente, funciona em 24 bairros, na cidade e no interior.

Para receber o programa, as associações de moradores devem ser legalmente constituídas, estar com a documentação em dia e se habilitar através de chamada pública. As orientações são prestadas pela Ouvidoria Geral. “Orientamos os líderes comunitários sobre como formalizar as associações, para que seus bairros possam contar com esse programa. Também investimos no treinamento dos garis comunitários, para que eles aperfeiçoem cada vez mais os serviços de conservação básica, como capina, varrição e limpeza de bueiros”, explicou o Ouvidor Geral, Leonardo Manso.