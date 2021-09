Concerto é transmitido ao vivo direto da Matriz de Santa Teresa, na Várzea, em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 05/09/2021 09:00

Neste domingo (05/09), às 15h, acontece mais uma edição do projeto “Música na Matriz”. Promovido pela Secretaria de Cultura, com transmissão ao vivo direto da Matriz de Santa Teresa, na Várzea, a edição deste mês traz o duo formado pelos músicos Harold Emert, no oboé, e Geremias Cruz, ao violão. A apresentação pode ser acompanhada na página oficial da Prefeitura no facebook.



O concerto é uma excelente opção para quem aprecia boa música. Violonista clássico e popular, graduado pela Escola de Música da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Geremias Cruz é professor da Escola de Música Villa-Lobos, Pólo Teresópolis, e tem na carreira inúmeras apresentações em recitais e eventos, como Festival de Inverno do SESC e Projeto Música no Museu, atuando como solista e camerista.



Já Harold Emert tem longa carreira como oboísta. Nascido em Nova York, nos Estados Unidos, Emert iniciou seus estudos musicais aos nove anos de idade, dedicando-se a quatro instrumentos. Chegou ao Brasil como primeiro oboísta da Orquestra Sinfônica Brasileira, a convite do Maestro Isaac Karabtchevsky. Radicado no Rio de Janeiro desde 1973, é compositor, tem obras gravadas com grandes artistas, turnês internacionais no currículo, e atualmente é musico da Orquestra Sinfônica Nacional.



Para o concerto deste domingo, os músicos prepararam um programa especial, incluindo obras instrumentais de Telemann, Pixinguinha, Nazareth, Emert, Zequinha de Abreu e Cartola. Vale a pena conferir!