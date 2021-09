Vacinação em Teresópolis tem sido realizada através da distribuição de senhas para evitar aglomerações - Bruno Nepomuceno

Publicado 03/09/2021 14:14

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, emitiu um comunicado na manhã desta sexta-feira (3/08) sobre o esgotamento de senhas para vacinação de adolescentes de 15 a 17 anos contra a Covid-19, na sede da Secretaria de Saúde, na Tijuca, e no Ginásio Pedrão, na Várzea. Todas as senhas foram distribuídas até às 11h. Com isso, o município aguarda o recebimento de mais doses para agendar nova data.

A expectativa da Secretaria de Saúde é que a imunização deste grupo seja retomada na próxima quarta-feira (8/09), logo após o feriado. Nesta sexta-feira, o atendimento estava previsto para acontecer das 9h às 15h, com a reserva de 1.700 doses, sendo 600 no Pedrão e 600 na Tijuca.

Os outros dois postos de vacinação em Bonsucesso e Pessegueiros, que receberam 300 e 200 doses, respectivamente, para imunização dos adolescentes, não reportaram esgotamento de senhas.