Câmara prestou homenagem aos profissionais em reconhecimento aos esforços nos trabalhos comunitários frente à pandemia de Covid-19 - Divulgação

Publicado 01/09/2021 18:12

Nesta terça-feira (31/08), as equipes de agentes comunitários de saúde de Teresópolis foram homenageadas na sessão da Câmara de Vereadores. Os profissionais foram reconhecidos pelos esforços nos trabalhos comunitários frente à pandemia de Covid-19, seja nos postos de saúde ou nos pontos de vacinação.

Durante todo o período de pandemia, os agentes comunitários redobraram os trabalhos nos postos de saúde do município. As ações passam pelas orientações à população sobre os cuidados com a Covid-19, amparo de famílias após perda de entes queridos. Tudo isso somado às funções exercidas nos pontos de vacinação como escribas (preenchendo os formulários e comprovantes de imunização).

A entrega da homenagem foi feita pelo vereador Dudu do Resgate para a agente comunitária de saúde Gelma Figueiredo Rodrigues, que há 18 anos trabalha na Unidade de Atenção Primária à Saúde na Granja Guarani. “Esse trabalho desenvolvido no drive é maravilhoso. Nós trabalhamos alegres, somos bem recebidos pela população e as pessoas se sentem acolhidas. Na grande parte das vezes, elas demonstram isso nas redes sociais”, disse.

Na mesma sessão, houve a homenagem aos demais profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. O vereador Jaime Medeiros parabenizou a enfermeira Silvana da Silva, chefe da Divisão de Enfermagem de Teresópolis.

Já as técnicas de enfermagem do Hospital das Clínicas Constantino Ottaviano (HCTCO), Fabiana da Costa, Tamara da Silva, Fabiana Silva, Dayane Darlis, Bárbara de Souza, Juliana de Souza e Sandra da Conceição, foram homenageadas pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Leonardo Vasconcellos.

A equipe de maqueiros da Unidade de Pronto Atendimento 24h também recebeu os cumprimentos pelos trabalhos através do vereador Fidel Faria. São eles: Dalni Bernardo de Aguiar, Jansen Bernardo de Aguiar, Márcio Macedo, Pedro Henrique Lima, Sidinei Rosa, Gilsilei Barbosa, Felipe Souza, Matheus Machado, Luiz Carlos Pereira, Pedro Henrique de Carvalho, Alezandre Barbosa e Leandro da Conceição.

Homenagem à Guarda Civil

Ainda na terça-feira, também foram homenageados agentes da Guarda Civil Municipal de Teresópolis que auxiliam a população e motoristas nos pontos de vacinação do município. A entrega da condecoração foi para a guarda Jânia Gonçalves, que atua na coordenação do drive-thru da Secretaria Municipal de Saúde.

“A servidora Jânia vem realizando um grande trabalho. Enquanto membro da ronda escolar antes da pandemia e agora cuidando da área de vacinação, sempre educada e cordial, Jânia é um exemplo de competência e capacidade funcional”, assinalou o vereador Gustavo Simas, que realizou esta entrega.