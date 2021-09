Prefeitura de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 31/08/2021 17:41

As aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino de Teresópolis serão retomadas, de forma gradativa, a partir desta quarta-feira (1/09). A Secretaria de Educação enfatiza que todas as medidas foram tomadas para que esse retorno seja de forma responsável e segura, levando-se em conta as medidas de enfrentamento ao contágio da Covid-19, destacando que cada unidade escolar tem seu planejamento de acordo com suas peculiaridades.



“Equipes das Secretarias de Educação e de Saúde trabalharam de maneira intensa na preparação do retorno dos nossos alunos às unidades. Providenciamos todos os equipamentos necessários para alunos e professores possam voltar às aulas presenciais com toda a segurança. Uma das nossas prioridades é com a Educação do município e estamos tomando todas as medidas para que esse retorno aconteça de melhor maneira”, ressaltou o prefeito Vinicius Claussen.



A Secretária de Educação, Satiele Santos, também mencionou sobre os preparativos para a retomada das aulas presenciais. “Fizemos as adaptações necessárias nas unidades, de acordo com as visitas técnicas da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, adquirimos os materiais de higiene específicos e vamos disponibilizar EPI para todos os alunos e profissionais das unidades, como máscaras de proteção e álcool em gel”.



Satiele Santos frisou que o Plano de Retomada das Atividades Escolares Presenciais foi elaborado pelas Secretarias de Educação e de Saúde, um instrumento que vem foi amplamente discutido e aperfeiçoado em cada unidade escolar. O documento traz medidas individuais de prevenção e a biossegurança no contexto escolar com relação à prevenção do contágio do coronavírus.



A Secretária pontuou que o retorno às aulas presenciais foi cuidadosamente preparado e que as características de cada unidade escolar foram consideradas. Além disso, pais e responsáveis que considerarem que o aluno deve continuar no sistema de ensino remoto, poderão ter essa opção.



Quanto à merenda, todas as creches e escolas foram abastecidas com os alimentos e produtos necessários ao preparo das refeições que serão oferecidas a partir desta quarta-feira. As refeições serão preparadas por pessoas selecionadas por meio do POT (Programa Operação Trabalho) que passaram por treinamento para realizar tal tarefa. Essa capacitação será de forma continuada, com treinamentos periódicos.

Protocolo geral:



- Distanciamento social;

- Obedecer às marcações horizontais nas áreas coletivas;

- Escolas que têm salas menores vão dividir turmas em grupos, mantendo o híbrido, um grupo numa semana presencial e outro online, e vice-versa;

- Uso obrigatório de máscara;

- Disponibilização de álcool em gel;

- Objetos não devem ser compartilhados;

- Uso de bebedouros deve ser feito com garrafas ou copos individuais;

- Redução dos horários de intervalos entre as aulas e do recreio;

- Distanciamento nas filas e nas mesas durante a merenda;

- Aferição da temperatura corporal no acesso do aluno à escola;

- Higienização das mesas e cadeiras de forma periódica;

- Todos devem estar atentos aos sintomas do Covid-19, chamar o responsável pelo aluno e acionar o serviço de saúde para acompanhar o caso, além de orientar para realizar o teste.