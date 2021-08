Prefeitura de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 30/08/2021 18:59

Vinculado à Secretaria de Saúde de Teresópolis, o Programa Saúde na Escola (PSE) deu início a um projeto para atender estudantes com demandas emocionais geradas pela pandemia de Covid-19. Chamada de “Escutar para (a)colher”, a iniciativa é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

O desenvolvimento do trabalho ainda possibilitará o levantamento de dados sobre o perfil psicológico da Educação Infantil de Teresópolis. Dessa forma, serão elaboradas ações de promoção de saúde em creches de diversos bairros do município, que são pactuadas ou não pelo PSE.

O projeto foi desenvolvido pela psicóloga Gabriela Horta, que busca acolher toda a comunidade escolar (alunos, responsáveis e profissionais da educação) no acompanhamento emocional e manejo das demandas geradas pelo distanciamento social durante o período de pandemia. “Quando começamos a promover atenção à saúde mental nas faixas etárias iniciais, como nas creches, entendemos que a prevenção de agravos se torna mais eficiente, diminuindo os casos de transtornos mentais entre os estudantes”, afirmou.

No início deste mês, o PSE realizou a primeira etapa do programa, com a apresentação do projeto às comunidades escolares participantes, e na quinta-feira (26/08), a equipe deu início ao projeto com o primeiro encontro, junto aos profissionais de duas creches.

De acordo com Valéria de Almeida, coordenadora do PSE, ainda acontecerão outras atividades. “Ao longo dos trabalhos faremos a capacitação das equipes e acolhimento dos profissionais, ações com familiares e responsáveis e atividades com os alunos”, explicou.

O projeto “Escutar para (a)colher” desenvolverá suas atividades nos próximos meses, acompanhando o retorno das aulas presenciais.