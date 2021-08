Vacinação contra a Covid-19 em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Vacinação contra a Covid-19 em TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 29/08/2021 10:00

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, segue esta semana com a vacinação contra a Covid-19. Nesta segunda-feira (30/08), haverá repescagem final da primeira dose para todas as idades maiores de 18 anos e também aplicação de segunda dose para pessoas com vencimento até esta data e períodos anteriores.



Na terça-feira (31/08), será iniciada nova fase da campanha de imunização, com a aplicação da primeira dose em adolescentes de 15, 16 e 17 anos com comorbidade. A lista das comorbidades pode ser consultada no site teresopolis.rj.gov.br/covid-19. Os adolescentes devem comparecer para a vacinação preferencialmente acompanhados de um responsável.



Também na terça-feira, haverá imunização contra a Covid-19 em adolescentes do CRIAAD (Centro de Recurso Integrado de Atendimento ao Adolescente) e início da aplicação da terceira dose em idosos, com a vacinação em idosos que residem em instituições de longa permanência.



Das 9h às 15h, a vacinação acontece na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Júlio Rosa, 366, Tijuca); em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde); e em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde).



Documentos necessários:



Para a aplicação da primeira dose é preciso apresentar RG, CPF, Cartão SUS (se tiver) e comprovante de residência em Teresópolis.



Para o atendimento dos adolescentes com comorbidade são necessários os seguintes documentos: CPF, CI ou Certidão de Nascimento, comprovante de residência e laudo médico/receita que comprove a condição de comorbidade.



Para aplicação da segunda dose é necessário apresentar o comprovante da vacinação da primeira dose em Teresópolis e documento oficial com foto.