Subsecretário de Defesa Civil de Teresópolis, Tenente Nascimento, no combate ao incêndio - Divulgação

Subsecretário de Defesa Civil de Teresópolis, Tenente Nascimento, no combate ao incêndioDivulgação

Publicado 27/08/2021 17:10

As operações de combate ao incêndio que atinge as matas de uma área do Parque Estadual dos Três Picos, entre o Vale dos Frades e Bonsucesso, no 3º Distrito de Teresópolis, tiveram o reforço de equipe da Secretaria Municipal de Defesa Civil e de grupo de brigadistas do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis.



Considerado de grande proporção, o incêndio florestal começou no fim de semana passado e atingiu uma área de mais de 600 hectares. As ações de combate mobilizaram guarda-parques do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), brigadistas do PrevFogo/Ibama, ICMBIO, efetivo do 16º GBM e do Comando de Bombeiros de Área (CBA) II Região Serrana, com o apoio de duas aeronaves e de 14 viaturas. Com carros-pipa, a equipe da Cedae garantiu o abastecimento das aeronaves de combate a incêndio.



“Estamos numa época de estiagem e a falta de chuva é um dos fatores que contribuem para aumentar a ocorrência de incêndios florestais. Com o clima seco, a vegetação resseca, favorecendo a propagação de queimadas, que destroem a mata e matam os animais, colocando a vida das pessoas em risco”, alerta o Coronel Albert Andrade, secretário de Defesa Civil.