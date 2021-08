Prefeitura de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 26/08/2021 23:44

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, convoca todos os beneficiários do Aluguel Social que recebem pelo Município ou pelo Governo do Estado para efetuar o recadastramento 2021. A atualização de dados começará no dia 1º de setembro e vai até 31 de outubro.



Os beneficiários devem comparecer no Setor de Habitação, que fica localizado no Centro Administrativo Municipal Manoel Machado de Freitas, na Avenida Lúcio Meira, 375, sala 200 (antigo Fórum da Várzea), das 10h às 17h, munidos de documentos originais e cópias de todo o grupo familiar.



Confira a lista dos documentos necessários:

- Carteira de trabalho (foto, qualificação civil e contrato de trabalho);

- Título de eleitor, RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento;

- Número de Identificação Social (NIS) e Relatório do Cadastro Único atualizado demonstrando o núcleo familiar;

- Comprovante de renda; demonstrativo de pagamento para aposentados e pensionistas;

- Declaração para autônomos; declaração de que não recebe outro benefício similar ao aluguel social ou que não possui outra residência em condições de habitabilidade;

- Comprovante de residência atual no nome do beneficiário ou integrante do grupo familiar que resida no imóvel;

- Contrato de aluguel vigente com firma reconhecida e recibo de pagamento dos últimos 6 meses; comprovante de titularidade do imóvel interditado;

- Laudo de interdição ou destruição total do imóvel interditado emitido pela Defesa Civil e comprovante de conta bancária da Caixa Econômica Federal.