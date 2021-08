PETI tem feito um trabalho intenso de fiscalização, identificação e encaminhamento das crianças para o CREAS - Divulgação

PETI tem feito um trabalho intenso de fiscalização, identificação e encaminhamento das crianças para o CREASDivulgação

Publicado 24/08/2021 18:26

A equipe do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social de Teresópolis, vem atuando diariamente pelas ruas do centro da cidade, a fim de combater o trabalho de crianças e adolescentes que vêm sendo vistas vendendo doces, principalmente nos sinais de trânsito. O trabalho será intensificado na próxima semana.



Após receber denúncias de menores trabalhando de forma irregular pelas ruas das regiões mais movimentadas da cidade, o PETI tem feito um trabalho intenso de fiscalização, identificação e encaminhamento dessas crianças para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), a fim de erradicar o trabalho infantil em Teresópolis. As abordagens têm sido feitas principalmente nos sinais da Avenida José Joaquim de Araújo Regadas, na Rodoviária e arredores.



Assim que o encaminhamento ao CREAS é feito, o Conselho Tutelar é notificado. Caso a família da criança cumpra com as solicitações feitas pelos CREAS, os membros são direcionados ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) que atende ao bairro em que a família reside, para poderem ter acessos ao cadastro que permite a participação em programas socioassistenciais.



O Trabalho de fiscalização do PETI é feito diariamente e denúncias de trabalho infantil podem ser feitas ao CREAS Teresópolis no telefone (21) 2742-8722 ou na própria sede, que fica localizada na Rua Carmela Dutra, 812 - Agriões, com atendimento de segunda a sexta das 9h às 17h.