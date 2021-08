Prefeitura de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Prefeitura de TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 23/08/2021 08:17

O retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino em Teresópolis, inicialmente marcado para o dia 16 de agosto, mas que precisou ser adiado pela Secretaria de Educação por causa da falta de alimentos para produção da merenda escolar, em decorrência da desistência em cima da hora da empresa que deveria fornecer os itens, foi remarcado para o próximo dia 30.

Sobre o caso, a Secretaria de Educação emitiu uma nota, na qual informa que a Prefeitura está finalizando o processo de aquisição de proteína para compor a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Com isso, a previsão do retorno das aulas presenciais, de forma gradativa, precisou ser remarcada, com data provável para o próximo dia 30 de agosto. Na quarta-feira, dia 25, será divulgado o cronograma finalizado.



“A Secretaria de Educação reafirma o compromisso de oferecer aos mais de 21 mil alunos da Rede Municipal de Ensino merenda de qualidade e trabalha para que os alimentos e o preparo das refeições sejam de excelência”.