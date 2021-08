Prefeitura de Teresópolis - BRuno Nepomuceno

Publicado 20/08/2021 20:38

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Teresópolis informa que os atendimentos da unidade de Bonsucesso do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no 3º Distrito, que antes eram feitos na Escola Municipal Francisco Maria Dállia, passam a ser feitos em salas cedidas pelo Clube de Bonsucesso a partir da próxima segunda-feira (20/08)..

A unidade atende mais de 200 famílias da região em situação de vulnerabilidade socioeconômica que buscam cadastramento para serem beneficiárias de programas sociais como o Bolsa Familia, Aluguel Social, Auxílio Emergencial, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Operação Trabalho (POT), entre muitos outros oferecidos pelos governos federal, estadual e municipal.

O novo local de atendimento conta com duas salas amplas e com total acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A equipe do CRAS Bonsucesso conta com assistentes sociais, cadastradores e técnicos da secretaria, que atendem famílias de localidades situadas no interior do município. “Estamos felizes em podermos utilizar um local como o Clube de Bonsucesso, que é de fácil acesso para as famílias", declarou o secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral.

Um dos planejamentos da gestão municipal é implantar um novo CRAS nas antigas instalações da CERTEF. Nesse sentido, negociações estão sendo feitas com os diretores da cooperativa, buscando um entendimento para que se tenha um local efetivo e melhor para a população de todo o 3º Distrito. “Estamos trabalhando para resolver definitivamente essa questão, criando um Centro Administrativo que abrangerá diversos serviços que serão ofertados no prédio da antiga CERTEF", sinalizou o prefeito Vinicius Claussen.

O CRAS Bonsucesso atende Bonsucesso, Calado, Morro Grande, Vista Alegre, Frades, Campanha, Alegria, Xotó, Estrelinha, Lúcios, Boa Vida, Santa Rosa, Mottas, Independente de Mottas, São Bento e Vieira e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.