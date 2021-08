Praça Nilo Peçanha, em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 19/08/2021 19:42

A Prefeitura de Teresópolis elaborou uma lista de esclarecimentos sobre a notícia falsa quanto ao aumento da contribuição para a iluminação pública (CIP). Segundo o município, não existe nenhum projeto tramitando na Câmara Municipal para correção da CIP, o que há é um projeto que propõe exatamente o contrário, isenta os produtores rurais da contribuição sobre a energia usada para a atividade agrícola.



Ainda de acordo com a Prefeitura, a última correção da CIP foi realizada em 2019, depois de 13 anos sem reajustes. Também desde 2019, cerca de 18 mil famílias com faixa de consumo entre 0 a 30 kilowatts têm isenção da taxa.

“A Prefeitura de Teresópolis planeja reduzir a CIP assim que concluir a modernização do parque de iluminação do município e fizer os investimentos necessários na expansão da rede”, afirma.

Sobre a utilização do recurso advindo da contribuição da população, o município ainda destaca três melhorias que foram possíveis graças ao recolhimento da taxa:

Modernização: A CIP tem permitido ao município avanços significativos na recomposição, expansão e modernização dos pontos de luz no município. Modernização: 1 em cada 3 pontos de luz já foram substituídos por luminárias de LED, o que totaliza 6 mil luminárias na primeira fase do Programa Terê LED. A segunda fase já começou e serão substituídos por LED todos os mais de 11 mil pontos de luz do município restantes. O investimento em LED total é de cerca de R$ 6,7 milhões.



Expansão da rede: O parque de iluminação municipal foi ampliado em quase 10%. Em 2018, quando a atual gestão assumiu, o censo da concessionária de energia Enel registrava 16.817 pontos de iluminação no município. Atualmente, são 18.215 pontos. Foram adquiridos pela atual gestão 2.600 braços de energia, usados nesta expansão e também para substituição de estruturas obsoletas. Já foi realizado novo procedimento de registro de preço para aquisição de até 6.600 braços para dar continuidade à expansão da rede de energia.



Manutenção em dia: encontrada deficitária (arrecadando menos do que o custo mensal), a área da iluminação pública estava sem equipamentos, materiais e veículos. Atualmente, conta com 4 equipes de profissionais que trabalham de segunda a sexta-feira, em dois turnos, cumprindo rotas na cidade e no interior. Aos fins de semana, há uma equipe permanentemente de plantão para emergências. São 4 caminhões à disposição das equipes, sendo um próprio, dado como inservível na gestão anterior e recuperado na atual gestão, e 3 alugados, o que dá agilidade à prestação de serviços e garante que não haja interrupções nos trabalhos.