Publicado 20/08/2021 13:24

Foram entregues nesta quinta-feira (19/08), dois dos quatros veículos Renault Logan, adquiridos pela Prefeitura de Teresópolis para auxiliar os trabalhos de ronda e fiscalização da Guarda Civil Municipal (GCM). Os veículos foram comprados com recursos do Convênio 895110/20219, resultado de emenda parlamentar de autoria do Deputado Federal Hugo Leal, no valor total de R$ 1 milhão para o projeto de modernização da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Essa é a segunda aquisição de veículos para a Guarda com recursos da emenda, a primeira foi a de uma van com 16 lugares, entregue em março e que é utilizada para o transporte de agentes da GCM para fiscalizações e cursos de atualização profissional, entre outras ações de trabalho.

“Agradecemos e prestamos contas ao deputado Hugo Leal e à população sobre como os recursos destinados ao município estão sendo usados. As aquisições são fundamentais para a segurança pública, para que a Guarda Municipal ofereça mais qualidade aos serviços prestados à população, como a guarda patrimonial, a fiscalização de trânsito e a ronda escolar, primordial neste momento de retorno às aulas presenciais na rede municipal de ensino”, pontuou o prefeito Vinicius Claussen.



“Destes dois veículos entregues, um será utilizado no projeto municipal Maria da Penha, em apoio às ações da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, e o outro será destinado à fiscalização de trânsito. Os carros começam a circular logo depois do emplacamento”, explica Marcos Antonio da Luz, secretário municipal de Segurança Pública.



Os demais itens que fazem parte do Convênio e que serão também adquiridos via pregão eletrônico são: 3 motocicletas para patrulha; 6 baterias para rádio portátil; console de monitoramento para sistema digital de comunicação; site de repetição trunking completo; transceptores fixos, móveis e portáteis digitais (popularmente conhecidos como ‘rádios’); computadores e impressoras.