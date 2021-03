Por O Dia

Nesta semana, o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, usou as redes sociais para comentar sobre uma situação que lhe causou, em suas próprias palavras, perplexidade. Segundo o prefeito, foi constatado um grande aumento no número de multas aplicadas pelos agentes de trânsito da Guarda Municipal, quando comparado os últimos meses de 2020 e os primeiros deste ano.

Ainda de acordo com o prefeito, fazendo uma análise do relatório de multas aplicadas por um único agente, é percebido que nos últimos meses de 2020, o agente aplicou um total de 236 multas por infrações de trânsito, sendo 160 em setembro, 73 em outubro e três em novembro, não havendo registro do mês de dezembro por questão de férias. Já neste ano, o mesmo agente já aplicou 1.956 multas, somente nos meses de janeiro (1.143) e fevereiro (813).

Por conta deste aumento considerável, a Prefeitura disse que abriu um processo para verificar a situação e que solicitará que cada agente apresente as devidas explicações do que teria causado o aumento: “Será que no ano passado havia prevaricação ou em 2021 está havendo uma certa extrapolação?”, questionou Johnny Maycon.

A publicação do prefeito chamou a atenção da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, que nesta terça-feira (16/03) emitiu uma nota dizendo que, por meio de ofício, solicitou ao secretário Fabrício Medeiros, de Ordem e Mobilidade Urbana (SMOMU), secretaria a qual está vinculada a Guarda Municipal, o envio de um relatório com o nome dos servidores e a quantidade de multas aplicadas por ele nos dois primeiros meses de 2021.

“Vamos ouvir os envolvidos, porque as reclamações são muitas. A população, já fragilizada pelas restrições da Pandemia, está se sentindo acuada. Além disso, vamos apurar se há coerência nos números, se todos os agentes aplicam um número similar de multas ou se há divergências gritantes entre os números apresentados por cada um”, disse o presidente do Legislativo, vereador Wellington Moreira, sobre as mais de 14 mil multas aplicadas no período.